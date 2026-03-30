Синнер оценил неделю для итальянских спортсменов после успеха в Майами и триумфа Антонелли

Теннисист Янник Синнер поделился эмоциями о спортивных успехах итальянских спортсменов, Андреа Кими Антонелли — победителя Гран-при Формулы-1 в Японии и Марко Бедзекки — победителя Гран-при MotoGP в США. Сам Синнер выиграл Miami Open.
«Я, разумеется, отправил сообщение Антонелли, а он ответил что‑то вроде: «Да, и тебе удачи». В общем, мы подписаны друг на друга. И самое смешное, что ещё один итальянец — Марко Бедзекки из MotoGP — тоже… Это был потрясающий уикенд для нас, итальянцев.
Счастлив быть частью этой группы. Сейчас у нас, конечно, очень важный матч — футбол, во вторник. Мы тоже надеемся, что всё сложится в нашу пользу. Играем с Боснией. Посмотрим… Будет непросто», — сказал Синнер в эфире ТС Live.
Матч между сборными Боснии и Герцеговины и Италии состоится 31 марта 2026 года в рамках финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026.
