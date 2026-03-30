Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер оценил неделю для итальянских спортсменов после успеха в Майами и триумфа Антонелли

Комментарии

Теннисист Янник Синнер поделился эмоциями о спортивных успехах итальянских спортсменов, Андреа Кими Антонелли — победителя Гран-при Формулы-1 в Японии и Марко Бедзекки — победителя Гран-при MotoGP в США. Сам Синнер выиграл Miami Open.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я, разумеется, отправил сообщение Антонелли, а он ответил что‑то вроде: «Да, и тебе удачи». В общем, мы подписаны друг на друга. И самое смешное, что ещё один итальянец — Марко Бедзекки из MotoGP — тоже… Это был потрясающий уикенд для нас, итальянцев.

Счастлив быть частью этой группы. Сейчас у нас, конечно, очень важный матч — футбол, во вторник. Мы тоже надеемся, что всё сложится в нашу пользу. Играем с Боснией. Посмотрим… Будет непросто», — сказал Синнер в эфире ТС Live.

Матч между сборными Боснии и Герцеговины и Италии состоится 31 марта 2026 года в рамках финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026.

Материалы по теме
Синнер — как Соболенко! Тоже завоевал титул в Майами и покорил «Солнечный дубль»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android