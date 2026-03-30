Янник Синнер — третий с 1990 года, кто выиграл первые семь «Мастерсов» на одном покрытии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим с 1990 года, кто выиграл свои первые семь титулов на «Мастерсах» на одном покрытии. Ранее такого достижения добились лишь Майкл Чанг и Энди Маррей — оба на харде. Об этом сообщает OptaAce.

В финале «Мастерса» в Майами (США) Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, Синнер является единственным игроком в истории, выигравшим три подряд «Мастерса» без потери сета. Теперь в активе итальянца 26 титулов, семь из них серии «Мастерс». Синнер оформил «Солнечный дубль» — это победа на двух крупнейших турнирах серии WTA-1000 в американских Индиан-Уэллсе и Майами.