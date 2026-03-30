Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что делал во время перерыва из-за дождя в финале «Мастерса» в Майами (США). В решающем матче он обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:4.
«Просто слушал музыку, мне казалось, что я в хорошей форме, пока не начался дождь. Чувствовал, что хорошо бью по мячу, особенно в первом гейме, когда подавал. Такое случается, поэтому старался сосредоточиться на своей подаче. Потом у меня было несколько возможностей, однако не смог ими воспользоваться, но это же теннис. В конце концов нашёл способ сделать брейк, а затем сам очень хорошо подал. Но да, в эти дождливые моменты я слушал музыку и немного шутил, чтобы снять напряжение. Доволен тем, как справился с ситуацией», — приводит слова Синнера Punto de Break.
