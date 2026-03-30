Синнер — после победы в Майами: мячи были очень тяжёлыми, с ними было трудно справляться

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Майами (США) высказался о своей подаче на этом турнире.

— Можешь немного рассказать, как тебе удаётся так точно подавать каждый раз, когда это действительно нужно в важные моменты?

— Да, старался оставаться сосредоточенным, старался понять, почему ранее промахивался с первой подачей, и, как я сказал, условия были совсем другими. В эти недели мы почти никогда не играли в таких условиях, мячи были очень тяжёлыми, с ними было трудно справляться. Я промахнулся парой первых подач в сетку именно потому, что мячи были достаточно тяжёлыми, они имеют тенденцию падать вниз. Но старался понять, какое лучшее решение на подаче. Он (Иржи Легечка. — Прим. «Чемпионата») очень агрессивно принимает подачу, стоит очень близко к линии, так что нужно подавать с большой точностью, иначе он сразу получает мяч на ракетку. Доволен тем, как справился на этой неделе особенно с трудными ситуациями.

— Это уже три «Мастерса» и Итоговый чемпионат ATP, которые выиграл, не проиграв ни сета. На действительно важных очках, как тебе удаётся выжимать лучшее из своей игры, какая часть твоей игры в целом тебя больше всего удовлетворяет?

— Я бы сказал — подача, особенно на этой неделе. Подавал очень хорошо, когда начинаешь немного уставать физически, несколько лёгких очков на подаче очень помогают. Этот аспект определённо, в целом в этом месяце у меня ощущение, что подавал здесь лучше, чем в Индиан-Уэллсе. Мы много работали, чтобы достичь этой позиции, теперь на грунте подачу нужно использовать совсем по-другому, нельзя просто бить вполсилы. Посмотрим, как это сработает, но пока я также хочу насладиться этим месяцем, — сказал Синнер на пресс-конференции.