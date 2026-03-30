Янник Синнер рассказал, что сложнее — выиграть ТБШ или оформить «Солнечный дубль»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился рассуждениями, что сложнее: выиграть подряд «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами или мэйджор.

— Ты стал восьмым игроком, оформившим «Солнечный дубль». Теперь, когда ты это сделал, что сложнее — выиграть «Шлем» или эти два турнира подряд?
— Трудно сказать и трудно сравнивать. Не хочу выбирать, оба очень сложны, но «Шлемы» всегда немного другие, на мой взгляд — играешь до трёх побед в пяти сетах и целых две недели. Всё может измениться за ночь, может быть, ты проснёшься и почувствуешь себя неважно, тело это почувствует сильнее. Но и здесь физически очень тяжело, потому что когда доходишь до конца в Индиан-Уэллсе, а потом приезжаешь сюда, ты немного уставший, но мотивация очень высокая, потому что приезжаешь с большой уверенностью. Не хочу сравнивать, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер — как Соболенко! Тоже завоевал титул в Майами и покорил «Солнечный дубль»
