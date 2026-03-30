«Начинается новая глава». Синнер — о соперничестве с Алькарасом за первую строчку рейтинга

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Майами (США) высказался о соперничестве с семикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом за первую строчку мирового рейтинга.

— Насколько ты сейчас сосредоточен на том, чтобы вернуться на первое место, потому что математически это возможно довольно быстро. Кроме того, у тебя и Алькараса есть эта серия: когда вы играете один и тот же турнир, один из вас его выигрывает, это длится почти два года, кажется, с Мадрида-2024. Как относишься к тому, что вы с ним делаете, знал ли ты об этой серии, когда он вылетел в третьем круге, чувствовал ли, что должен продолжить её в одиночку здесь?

— Нет, думаю, что наш спорт настолько индивидуален, что очень трудно вести такие рассуждения. Для меня всё зависит от того, как я играю, рейтинг должен это отражать. Карлос был таким стабильным так долго. Теперь мы переходим на грунт, где все знаем, насколько он силён, но я смотрю на свою сторону. Для меня сейчас самое важное — восстановиться, насладиться этим моментом, у меня не много времени на адаптацию, если хочу сыграть Монте-Карло на грунте. Посмотрим, стараюсь наслаждаться этим моментом, не думая слишком много. Я всегда был тем, кто живёт настоящим, не смотрю слишком далеко вперёд, но и не назад. Что придёт — то придёт, очень счастлив. Теперь начинается новая глава, снова с грунтом, посмотрим, как пойдёт, — сказал Синнер на пресс-конференции.