«Не имеет значения, на мой взгляд». Синнер — о том, что выиграл в Майами без потери сета

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что выиграл «Мастерс» в Майами (США) без потери сета.

— Ты не смог участвовать здесь в прошлом году, но выиграл в 2024-м. Каково это — выиграть снова в этом году? Было ли это ещё более особенным, особенно учитывая, что ты выиграл, не проиграв ни сета?
— То, что не проиграл ни сета, не имеет значения, на мой взгляд: главное — выиграть матч, это самое важное. У меня определённо было в голове, что это два турнира, которых мне очень не хватало в прошлом году, особенно Индиан-Уэллс. Ты проживаешь его по-другому — живёшь в доме, веселишься больше в каком-то смысле, потому что иногда делаешь другие вещи, играешь в гольф, чувствуешь себя свободнее. Здесь всё совершенно иначе, но я чувствовал, что это турнир, которого мне не хватало. Так что это особенное. Каждый турнир, каждый титул особенный и уникальный по-своему, — приводит слова Синнера Ubitennis.

