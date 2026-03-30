«У нас немного времени». Синнер рассказал о подготовке к «Мастерсу» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подготовке к «Мастерсу» в Монте-Карло, который пройдёт с 5 по 12 апреля.

— У тебя уже есть идеи, что будешь делать в ближайшие дни и как подойдёшь к Монте-Карло? Ты сыграешь в Монте-Карло, в одиночке или в паре, или и то, и другое?

— Знаешь, сейчас я хочу насладиться этим моментом, иначе никогда не остановишься. Счастлив, что выиграл эти турниры. У нас немного времени, в четверг начнём на грунте, если физически буду в порядке. На данный момент чувствую себя хорошо, так что с этой стороны я доволен, а потом посмотрим. Точно хочу сыграть в одиночке, пара может помочь, просто чтобы почувствовать условия в Монако и постараться быть готовым к важному турниру, — приводит слова Синнера Ubitennis.