Синнер и Соболенко — четвёртые в истории, одновременно оформившие «Солнечный дубль»

Теннисисты Янник Синнер и Арина Соболенко после побед на турнире в Майами вошли в клуб спортсменов, сумевших одновременно выиграть титул в рамках «Солнечного дубля». Они стали четвёртой парой в истории, добившейся этого достижения.

«Солнечным дублем» называют комплект из двух титулов, выигранных в марте на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Название «Солнечный дубль» получил в честь погодных условий в марте в городах проведения турниров. Ранее «Солнечный дубль» в один год оформили:

1994 год: Штеффи Граф (Германия) и Пит Сампрас (США);

2005 год: Ким Клейстерс (Бельгия) и Роджер Федерер (Швейцария);

2016 год: Виктория Азаренко (Беларусь) и Новак Джокович (Сербия);

2026 год: Арина Соболенко (Беларусь) и Янник Синнер (Италия).