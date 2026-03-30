Синнер и Соболенко — четвёртые в истории, одновременно оформившие «Солнечный дубль»
Поделиться
Теннисисты Янник Синнер и Арина Соболенко после побед на турнире в Майами вошли в клуб спортсменов, сумевших одновременно выиграть титул в рамках «Солнечного дубля». Они стали четвёртой парой в истории, добившейся этого достижения.
Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Янник Синнер
Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Кори Гауфф
«Солнечным дублем» называют комплект из двух титулов, выигранных в марте на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Название «Солнечный дубль» получил в честь погодных условий в марте в городах проведения турниров. Ранее «Солнечный дубль» в один год оформили:
1994 год: Штеффи Граф (Германия) и Пит Сампрас (США);
2005 год: Ким Клейстерс (Бельгия) и Роджер Федерер (Швейцария);
2016 год: Виктория Азаренко (Беларусь) и Новак Джокович (Сербия);
2026 год: Арина Соболенко (Беларусь) и Янник Синнер (Италия).
Комментарии
- 30 марта 2026
-
14:32
-
14:24
-
14:17
-
13:48
-
13:36
-
12:31
-
12:20
-
11:42
-
11:32
-
11:26
-
11:08
-
10:45
-
10:04
-
09:57
-
09:51
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
07:54
-
07:05
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
04:54
-
03:57
-
03:46
-
03:34
-
03:30
-
03:20
-
03:12
-
02:59
-
02:39
-
02:35
-
02:04
-
00:48