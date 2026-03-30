Теннис Новости

Синнер и Соболенко — четвёртые в истории, одновременно оформившие «Солнечный дубль»

Теннисисты Янник Синнер и Арина Соболенко после побед на турнире в Майами вошли в клуб спортсменов, сумевших одновременно выиграть титул в рамках «Солнечного дубля». Они стали четвёртой парой в истории, добившейся этого достижения.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Солнечным дублем» называют комплект из двух титулов, выигранных в марте на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Название «Солнечный дубль» получил в честь погодных условий в марте в городах проведения турниров. Ранее «Солнечный дубль» в один год оформили:

1994 год: Штеффи Граф (Германия) и Пит Сампрас (США);

2005 год: Ким Клейстерс (Бельгия) и Роджер Федерер (Швейцария);

2016 год: Виктория Азаренко (Беларусь) и Новак Джокович (Сербия);

2026 год: Арина Соболенко (Беларусь) и Янник Синнер (Италия).

