«Для меня это очень много значит». Синнер опубликовал пост после победы в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост после победы на «Мастерсе» в Майами (США). В решающем матче он обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:4.

«Для меня это очень много значит. Спасибо!» — написал Синнер в социальных сетях.

Напомним, Синнер является единственным игроком в истории, выигравшим три подряд «Мастерса» без потери сета. Теперь в активе итальянца 26 титулов, семь из них серии «Мастерс». Синнер оформил «Солнечный дубль» — это победа на двух крупнейших турнирах серии WTA-1000 в американских Индиан-Уэллсе и Майами.