Зверев продлил серию поражений от топ-5, показав второй результат в истории

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения от Янника Синнера (3:6, 6:7) в полуфинале турнира в Майами продлил серию поражений с игроками топ-5 до 12 матчей (без учёта финалов ATP). Об этом сообщает Opta Ace.

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
С момента первой публикации рейтинга в 1973 году только у Давида Феррера (15) была более продолжительная серия поражений в матчах с игроками топ-5. С тем же Синнером Зверев провёл 12 матчей, проиграв восемь из них.

В недавнем обновлении рейтинга ATP Зверев (5205 очков) вернулся в тройку рейтинга, опередив Новака Джоковича (4720). Первые два места занимают испанец Карлос Алькарас (13590) и итальянец Синнер (12400).

