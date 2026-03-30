Зверев продлил серию поражений от топ-5, показав второй результат в истории

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения от Янника Синнера (3:6, 6:7) в полуфинале турнира в Майами продлил серию поражений с игроками топ-5 до 12 матчей (без учёта финалов ATP). Об этом сообщает Opta Ace.

С момента первой публикации рейтинга в 1973 году только у Давида Феррера (15) была более продолжительная серия поражений в матчах с игроками топ-5. С тем же Синнером Зверев провёл 12 матчей, проиграв восемь из них.

В недавнем обновлении рейтинга ATP Зверев (5205 очков) вернулся в тройку рейтинга, опередив Новака Джоковича (4720). Первые два места занимают испанец Карлос Алькарас (13590) и итальянец Синнер (12400).