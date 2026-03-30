Иржи Легечка назвал причины поражения в финале «Мастерса» в Майами

14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Майами (США). Он уступил второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6.

«Опыт и уверенность фундаментальны, и я думаю, что эти два качества сыграли сегодня ключевую роль. Он продемонстрировал это в каждый решающий момент первого сета, особенно в том гейме 0-40, когда у меня был шанс вернуться в борьбу. В тот момент он подавал невероятно хорошо. Он выполнил пять первых подач. Я чувствовал, что со второй подачей смог бы найти свой ритм и оказать на него давление, но именно в этом Янник и улучшил свою игру. С этого момента всё стало для меня невероятно сложно.

В нашем последнем матче на «Ролан Гаррос» я чувствовал, что условия были крайне сложными для моего стиля игры. Мы играли на корте на Сюзанн Ленглен, условия были супервлажными и с тяжёлыми мячами. Чувствовал, что у него было всё, чтобы победить меня в тот момент, так что я ничего не мог сделать с его подачей. Здесь история была немного другой, условия тоже тяжёлые из-за дождя, что мне не очень помогло, но таковы дела. Я сыграл лучше, показал результат выше, чем в Париже, на самом деле я сосредоточился на том, чтобы не совершить ту же ошибку, что и там, — использовать больше первую подачу и чаще ходить к сетке», — приводит слова Легечки Punto de Break.