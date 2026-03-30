Легечка — о Синнере и Алькарасе: они показывают нам пределы, учат тому, что нужно улучшить

14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка высказался о доминировании четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера и семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в ATP-туре.

«Это не первый раз, когда такое происходит в мире тенниса. Мы уже видели это раньше с разными именами, но я думаю, что это круто, правда. Это очень хорошо для спорта и для нас тоже. В конце концов, они показывают нам пределы, учат тому, что нужно улучшить в своей игре, по сути, что нам нужно улучшить вокруг себя, чтобы побеждать их. Не раз, а больше одного раза и по возможности на больших турнирах. Матчи вроде сегодняшнего против этих парней помогают мне увидеть, что у меня ещё много пространства для роста. Здесь я провёл хороший турнир, доволен своей игрой, но понял, куда мне двигаться. Нужно улучшаться каждый день, если хочу побеждать этих парней в финальных стадиях таких турниров, как «Мастерсы» или «Шлемы», — приводит слова Легечки Punto de Break.