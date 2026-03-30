Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Переход на грунт никогда не бывает лёгким». Легечка — о настрое на турнир в Монте-Карло

«Переход на грунт никогда не бывает лёгким». Легечка — о настрое на турнир в Монте-Карло
14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка поделился настроем на предстоящий грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло. Соревнования пройдут с 5 по 12 апреля.

«Переход на грунт никогда не бывает лёгким, но у нас есть свободная неделя. Точно поеду играть в Монте-Карло, не буду участвовать в других турнирах, которые стартуют завтра, — не имеет смысла. Возможно, это немного поспешно, обычно я брал чуть больше времени на подготовку, но ладно. Дошёл до финала здесь, так что понимаю, что работа в Монте-Карло будет проще, если приеду с этой уверенностью. В то же время нет лучшего места, чтобы начать грунтовый сезон, чем Монте-Карло. Это невероятное место, где мне всегда нравится играть там, когда это возможно. Условия на этом турнире отличные, они лучше, чем где-либо в Европе», — приводит слова Легечки Punto de Break.

