«Была удивлена». Таунсенд — о переносе парного финала в Майами с центрального корта

Пятая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о переносе финала парного разряда на корт меньшего размера на турнире WTA-1000 в Майами (США). В финале Таунсенд в дуэте с Катержиной Синяковой обыграла Жасмин Паолини и Сару Эррани со счётом 7:6 (7:0), 6:1.
«Была немного удивлена, потому что такого никогда не случалось в финале. Честно говоря, мне было всё равно, просто хотела закончить. Было приятно, что болельщики пришли, и трибуны не были пустыми. Просто отдыхала во время перерыва из-за дождя. Когда сказали, что пора выходить, мы пошли. Меня это не беспокоило: корт есть корт. Так я выросла. Так меня воспитывали с самого начала моей игровой карьеры. Я играла на кортах с трещинами и сорняками. Пока есть линии, можно делать всё, что угодно», — приводит слова Таунсенд The Tennis Gazette.
Отметим, в середине встречи начался дождь, матч был приостановлен. Во время перерыва из-за дождя организаторы турнира решили перенести парный матч на корт меньшего размера, чтобы освободить место для финала мужского одиночного разряда между Янником Синнером и Иржи Легечкой.
