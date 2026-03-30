«Была удивлена». Таунсенд — о переносе парного финала в Майами с центрального корта

«Была удивлена». Таунсенд — о переносе парного финала в Майами с центрального корта
Пятая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о переносе финала парного разряда на корт меньшего размера на турнире WTA-1000 в Майами (США). В финале Таунсенд в дуэте с Катержиной Синяковой обыграла Жасмин Паолини и Сару Эррани со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Майами — парный разряд (ж). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 19:45 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

«Была немного удивлена, потому что такого никогда не случалось в финале. Честно говоря, мне было всё равно, просто хотела закончить. Было приятно, что болельщики пришли, и трибуны не были пустыми. Просто отдыхала во время перерыва из-за дождя. Когда сказали, что пора выходить, мы пошли. Меня это не беспокоило: корт есть корт. Так я выросла. Так меня воспитывали с самого начала моей игровой карьеры. Я играла на кортах с трещинами и сорняками. Пока есть линии, можно делать всё, что угодно», — приводит слова Таунсенд The Tennis Gazette.

Отметим, в середине встречи начался дождь, матч был приостановлен. Во время перерыва из-за дождя организаторы турнира решили перенести парный матч на корт меньшего размера, чтобы освободить место для финала мужского одиночного разряда между Янником Синнером и Иржи Легечкой.

Материалы по теме
Синякова/Таунсенд выиграли «тысячник» в Майами в парном разряде
