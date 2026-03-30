«Наконец-то мы вместе творим историю». Таунсенд — о «Солнечном дубле» с Синяковой

Пятая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о том, что они с Катержиной Синяковой выиграли «Солнечный дубль». Ранее они стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале «тысячника» в Майами Таунсенд и Синякова обыграла Жасмин Паолини и Сару Эррани со счётом 7:6 (7:0), 6:1.
«Я просто рада, что мы сделали что-то вместе, добились этого как команда. Это войдёт в историю как «Тейлор и Кэт сделали «Солнечный дубль». Для меня это действительно особенное событие, потому что Кэт раньше ничего подобного не делала. Наконец-то мы вместе творим историю. Для меня это очень много значит, потому что я никогда раньше не добивалась подобного в своей карьере, и, когда мы начинали, мы никогда об этом не говорили. Просто стараемся играть лучше в каждом матче, в котором выходим на корт. Сегодняшний день стал прекрасным тому подтверждением. В первом сете мы играли не лучшим образом, не делали того, что хотели, но после перерыва из-за дождя смогли отыграться и от начала до конца играть так, как нам хотелось», — приводит слова Таунсенд The Tennis Gazette.
Это первый «Солнечный дубль» в женской паре с 2019 года, когда чемпионками стали Элисе Мертенс и Арина Соболенко.
