«Наконец-то мы вместе творим историю». Таунсенд — о «Солнечном дубле» с Синяковой

Пятая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о том, что они с Катержиной Синяковой выиграли «Солнечный дубль». Ранее они стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале «тысячника» в Майами Таунсенд и Синякова обыграла Жасмин Паолини и Сару Эррани со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Майами — парный разряд (ж). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 19:45 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

«Я просто рада, что мы сделали что-то вместе, добились этого как команда. Это войдёт в историю как «Тейлор и Кэт сделали «Солнечный дубль». Для меня это действительно особенное событие, потому что Кэт раньше ничего подобного не делала. Наконец-то мы вместе творим историю. Для меня это очень много значит, потому что я никогда раньше не добивалась подобного в своей карьере, и, когда мы начинали, мы никогда об этом не говорили. Просто стараемся играть лучше в каждом матче, в котором выходим на корт. Сегодняшний день стал прекрасным тому подтверждением. В первом сете мы играли не лучшим образом, не делали того, что хотели, но после перерыва из-за дождя смогли отыграться и от начала до конца играть так, как нам хотелось», — приводит слова Таунсенд The Tennis Gazette.

Это первый «Солнечный дубль» в женской паре с 2019 года, когда чемпионками стали Элисе Мертенс и Арина Соболенко.

