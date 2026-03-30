Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с «Солнечным дублем»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Майами (США) и «Солнечным дублем».

«Поздравляю Янника и команду с «Солнечным дублем»!» — написал Алькарас в социальных сетях.

В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Алькарас завершил борьбу в Майами в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

Далее теннисисты выступят на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдёт с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

