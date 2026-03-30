«Он хороший друг семьи моей девушки». Легечка — о Ягре в его боксе на финале в Майами

14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал присутствие легендарного чешского хоккеиста Яромира Ягра в его боксе на финале «Мастерса» в Майами (США). В решающем матча Легечка проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Он хороший друг семьи моей девушки. Яромир планировал приехать во Флориду, но не знал, когда это сделать. На самом деле он должен был быть здесь немного раньше, но мы решили подождать финала. В итоге я вышел в финал, а он приехал поддержать. Всегда приятно, что такая легенда прикрывает твою спину. Для меня это очень много значит», – сказал Легечка на пресс-конференции.

Иржи Легечка встречается с дочерью олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Катержины Нойманновой.

