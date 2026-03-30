Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самуэль Лопес высказался о возможной потере Алькарасом первой строчки рейтинга

Комментарии

Самуэль Лопес, тренер первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, высказался о возможной потере своим подопечным первой строчки мирового рейтинга, отметив, что борьба за лидерство в ATP является долгосрочным процессом.

«Думаю, он понимает, что это может произойти, и это не трагедия. С ним такое уже случалось. В конце концов, быть первым или четвёртым номером — важно, чтобы ты видел, что прогрессируешь, готов к большим моментам и можешь продолжать завоёвывать титулы.

Первое место — это следствие стабильности на протяжении всего года. Это марафон, а не спринт. Посмотрим: в разные моменты один защищает очки, потом другой. В итоге тот, кто завершит сезон на первом месте, этого заслужит. Нет необходимости придавать этому больше значения, чем оно имеет», – приводит слова Лопеса Punto de Break.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android