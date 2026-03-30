«Всё доказал и снова поймал свой ритм». Рик Макки — о победе Синнера в Майами

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера на «Мастерсе» в Майами. В финале турнира Синнер обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:4.

«Солнечный дубль» уже в кармане у него. После поражений от Якуба Меншика и Новака Джоковича многие подумали, что он уже не тот игрок. Но Янник Синнер — особенный, он уже всё доказал и снова поймал свой ритм.

Иногда в теннисе всё решает едва уловимый, микроскопический момент, тот самый ключевой импульс, который приводит к победе и в итоге возводит игрока в ранг чемпиона», – написал Макки в одной из социальных сетей.

Синнер выиграл второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан‑Уэллсе и Майами в один год — это считается «Солнечным дублем».