«Всё доказал и снова поймал свой ритм». Рик Макки — о победе Синнера в Майами

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера на «Мастерсе» в Майами. В финале турнира Синнер обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Солнечный дубль» уже в кармане у него. После поражений от Якуба Меншика и Новака Джоковича многие подумали, что он уже не тот игрок. Но Янник Синнер — особенный, он уже всё доказал и снова поймал свой ритм.
Иногда в теннисе всё решает едва уловимый, микроскопический момент, тот самый ключевой импульс, который приводит к победе и в итоге возводит игрока в ранг чемпиона», – написал Макки в одной из социальных сетей.
Синнер выиграл второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан‑Уэллсе и Майами в один год — это считается «Солнечным дублем».
- 30 марта 2026
-
18:44
-
18:24
-
17:27
-
16:51
-
16:24
-
16:02
-
15:48
-
14:56
-
14:42
-
14:32
-
14:24
-
14:17
-
13:48
-
13:36
-
12:31
-
12:20
-
11:42
-
11:32
-
11:26
-
11:08
-
10:45
-
10:04
-
09:57
-
09:51
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
07:54
-
07:05
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
04:54
-
03:57
-
03:46