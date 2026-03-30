Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итоговый турнир WTA покинет Эр-Рияд после 2026 года — Бен Ротенберг

Комментарии

Итоговый турнир WTA не будет проводиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после завершения действующего контракта, сообщает журналист Бен Ротенберг. Женская теннисная ассоциация (WTA) планирует перенести место проведения турнира из Эр-Рияда, где он проводился в последние годы.

Ранее глава WTA Порша Арчер заявляла о возможности продления соглашения с саудовской стороной, отмечая, что организация была бы не против остаться в регионе дольше первоначального срока до 2026 года. Однако, как сообщает источник, переговоры с Федерацией тенниса Саудовской Аравии не привели к новому соглашению.

Розыгрыш Итогового турнира – 2026 пройдёт в Эр-Рияде в последний раз, с 2027 года соревнование будет проходить в другом городе. Сообщается, что среди потенциальных кандидатов на приём Итогового турнира лидирует один из городов Северной Америки.

Контракт на проведение Итогового турнира WTA в Эр-Рияде был подписан в 2024 году. По условиям соглашения турнир должен был пройти в столице Саудовской Аравии с 2024 по 2026 год.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android