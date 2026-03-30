Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне

66-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Чарльстоне (США), уступив украинке Даяне Ястремской (49-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Ястремская выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Захарова не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Даяна Ястремская сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.