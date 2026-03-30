Анастасия Захарова — Даяна Ястремская, результат матча 30 марта 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-500, Чарльстон

Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне
66-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Чарльстоне (США), уступив украинке Даяне Ястремской (49-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.

Чарльстон. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Захарова
66
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Даяна Ястремская
49
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Ястремская выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Захарова не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Даяна Ястремская сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Сетка турнира в Чарльстоне
Календарь турнира в Чарльстоне
Соболенко и Синнер забрали $ 4,6 млн на «Солнечном дубле». Арина — лидер года по призовым
Соболенко и Синнер забрали $ 4,6 млн на «Солнечном дубле». Арина — лидер года по призовым
