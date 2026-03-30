Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне
Поделиться
66-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Чарльстоне (США), уступив украинке Даяне Ястремской (49-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.
Чарльстон. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 18:10 МСК
66
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
49
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Ястремская выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Захарова не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести.
Во втором круге турнира в Чарльстоне Даяна Ястремская сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2026
-
20:17
-
20:05
-
18:44
-
18:24
-
17:27
-
16:51
-
16:24
-
16:02
-
15:48
-
14:56
-
14:42
-
14:32
-
14:24
-
14:17
-
13:48
-
13:36
-
12:31
-
12:20
-
11:42
-
11:32
-
11:26
-
11:08
-
10:45
-
10:04
-
09:57
-
09:51
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
07:54
-
07:05
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
04:54