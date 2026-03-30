Путинцева пробилась во 2-й круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Пегулой

72-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-500 в Чарльстоне (США), обыграв в стартовом матче турнира представительницу Новой Зеландии Лулу Сун (105-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Путинцева выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Лулу Сун сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 10 за матч.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Юлия Путинцева сыграет с первым номером посева американской теннисисткой Джессикой Пегулой.