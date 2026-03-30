Синнер — о своём месте в рейтинге АТР: счастлив быть в той позиции, в которой нахожусь

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, задумывается ли он о возвращении на первую строчку рейтинга после победы на «Мастерсе» в Майами. В финале турнира Синнер обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:4.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

– Задумываешься ли о первой строчке мирового рейтинга? Это входит в твои желания?
– Сложно сказать. Для меня рейтинг — это следствие того, как ты играешь. Я понимаю все сценарии, я знаю, где нахожусь, но стараюсь также получать удовольствие, потому что мы живём с большим напряжением и большим вниманием, и я тоже хочу наслаждаться этими моментами.

И когда мы выходим на корт, я стараюсь показывать максимум, который у меня есть. Посмотрим, что будет дальше. Впереди нас ждут очень интересные турниры.

Но снова скажу: я очень счастлив быть в той позиции, в которой нахожусь сейчас, и хочу тоже наслаждаться этим моментом, – сказал Синнер в видео, размещённом в аккаунте ESPN Tennis в социальной сети Х.

Материалы по теме
Соболенко и Синнер забрали $ 4,6 млн на «Солнечном дубле». Арина — лидер года по призовым
