Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Тихонова — Деспина Папамихаил, результат матча 30 марта 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-250, Богота

Анастасия Тихонова проиграла на старте турнира WTA-250 в Боготе
251-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия), уступив на старте соревнований гречанке Деспине Папамихаил (163-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

Богота. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 21:30 МСК
Анастасия Тихонова
251
Россия
Анастасия Тихонова
А. Тихонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Деспина Папамихаил
163
Греция
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Тихонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Деспина Папамихаил не сделала за игру ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге турнира в Боготе Деспина Папамихаил сыграет с победительницей встречи между латвийкой Дарьей Семенистой и немецкой теннисисткой Эллой Зайдель.

