Анастасия Тихонова проиграла на старте турнира WTA-250 в Боготе
251-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия), уступив на старте соревнований гречанке Деспине Папамихаил (163-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.
Богота. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 21:30 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Тихонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Деспина Папамихаил не сделала за игру ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге турнира в Боготе Деспина Папамихаил сыграет с победительницей встречи между латвийкой Дарьей Семенистой и немецкой теннисисткой Эллой Зайдель.
