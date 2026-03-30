29-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявился на «Мастерс» в Мадриде, сообщает пресс-служба турнира. Эти соревнования могут стать для него первыми после травмы.

В октябре 2025 года Руне получил тяжёлую травму – разрыв ахиллова сухожилия. Это произошло во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме. Через несколько дней Руне была проведена операция, после которой он активно приступил к реабилитации. Ранее теннисист заявил, что не успеет восстановиться к старту «Мастерса» в Монте-Карло.

В активе 22-летнего Руне пять титулов на турнирах АТР, в том числе победа на «Мастерсе» в Париже в 2022 году.