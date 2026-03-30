Самуэль Лопес рассказал о планах Карлоса Алькараса на грунтовый сезон-2026

Самуэль Лопес, тренер первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, рассказал о планах своего подопечного на грунтовую часть сезона-2026.

– Грунтовый отрезок сезона — Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, Париж… он сможет сыграть на всех турнирах?

– Посмотрим. В принципе, мы подходим к грунтовому сезону с идеей сыграть всё, пройти весь этот отрезок.

Если бы всё сложилось лучше в Майами, мы, возможно, пропустили бы Монте-Карло. Но в данном случае этот турнир будет, скорее, подготовительным.

Дело в том, что иногда такие подготовительные турниры позволяют очень быстро набрать форму. Для нас Монте-Карло будет подготовкой, как в прошлом сезоне, просто тогда всё сложилось удачно и его удалось выиграть. В целом, это первый грунтовый турнир и все находятся в равных условиях на старте.

Сейчас наша главная задача в том, чтобы постараться правильно распределить нагрузку и подойти к «Ролан Гаррос» в максимально хорошем состоянии, – сказал Лопес в интервью Eurosport Spain.