Блинкова и Карле вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Боготе

Российская теннисистка Анна Блинкова и аргентинка Мария Карле вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия), обыграв испанский дуэт Ирен Бурильо Эскорихуэла/Алисия Эрреро-Линьяна со счётом 6:2, 6:3.

Богота — парный разряд. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 23:15 МСК
Ирен Бурильо Эскорихуэла
Испания
Ирен Бурильо Эскорихуэла
Алисия Эрреро-Линьяна
Испания
Алисия Эрреро-Линьяна
И. Бурильо Эскорихуэла А. Эрреро-Линьяна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Мария Карле
Аргентина
Мария Карле
А. Блинкова М. Карле

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. За время матча Блинкова и Карле выполнили не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из шести. Испанская пара сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

За право сыграть в полуфинале турнира в Боготе пара Блинкова/Карле поспорит с бельгийско-польским дуэтом Магали Кемпен/Катаржина Питер.

Сетка парного разряда турнира в Боготе
Календарь парного разряда турнира в Боготе
