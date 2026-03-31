Блинкова и Карле вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Боготе
Российская теннисистка Анна Блинкова и аргентинка Мария Карле вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия), обыграв испанский дуэт Ирен Бурильо Эскорихуэла/Алисия Эрреро-Линьяна со счётом 6:2, 6:3.
Богота — парный разряд. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 23:15 МСК
Ирен Бурильо Эскорихуэла
Алисия Эрреро-Линьяна
И. Бурильо Эскорихуэла А. Эрреро-Линьяна
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Анна Блинкова
Мария Карле
А. Блинкова М. Карле
Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. За время матча Блинкова и Карле выполнили не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из шести. Испанская пара сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.
За право сыграть в полуфинале турнира в Боготе пара Блинкова/Карле поспорит с бельгийско-польским дуэтом Магали Кемпен/Катаржина Питер.
