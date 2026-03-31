«Возможность для перерождения». Циципас — о начале грунтового сезона

49-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего начала грунтового сезона в календаре АТР.

«Грунтовый сезон наконец-то начинается. Раздробленный красный кирпич — это и игровое поле, и холст. С каждым сетом и каждым матчем этот холст очищается, давая возможность написать новую картину или рассказать новую историю. Это очищение души, возможность для перерождения», – написал Циципас в социальных сетях.

В сезоне-2025 лучшим результатом Циципаса во время грунтовой части игрового календаря стал выход в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Барселоне.