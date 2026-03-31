Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Создатель истории». ATP отреагировала на пост Синнера после победы на турнире в Майами

«Создатель истории». ATP отреагировала на пост Синнера после победы на турнире в Майами
Пресс-служба ATP отреагировала на пост итальянца Янника Синнера после победы на турнире в Майами. В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Таким образом, Синнер сделал «Солнечный дубль», став победителем турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Создатель истории. Поздравляем, чемпион», — написала пресс-служба ATP под постом Синнера на странице в одной из социальных сетей.

За победу в финале турнира в Майами Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн призовых. За второе место Легечка получит 650 рейтинговых очков и $ 612 тыс. призовых.

