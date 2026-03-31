Дрейпер и Корда, вслед за Джоковичем и Фрицем, снялись с турнира в Монте‑Карло

Британец Джек Дрейпер и американец Себастьян Корда снялись с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Ранее от участия в «Мастерсе» отказались серб Новак Джокович и американец Тейлор Фриц.

Благодаря отказам игроков из топ‑сеяных позиций в основную сетку турнира прошли французский 19-летний игрок Джованни Мпетчи Перрикар, а также немецкий теннисист Даниэль Альтмайер.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, в финале прошлогоднего турнира обыгравший итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (6:3, 1:6, 0:6).