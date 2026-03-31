Новый теннисный стадион в Мадриде могут назвать в честь Рафаэля Надаля

Современную арену на восемь тысяч зрителей в Мадриде могут назвать в честь 22-кратного победителя ТБШ испанца Рафаэля Надаля. Об этом заявил директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес.

«Пока это решение не принято. Возможно, появится спонсор или он будет назван в честь игрока. Для нас было бы почётно назвать стадион в честь Рафаэля Надаля. У нас уже есть арены имени Маноло Сантаны и Аранчи Санчес, и было бы роскошью добавить Рафаэля.

Сейчас у нас три крытых корта, как и в Австралии, но для турнира уровня «Мастерса» центральный стадион немного маловат. Например, на корте Аранчи Санчес [3500 мест] в первую неделю часто не хватает мест — люди стоят в очередях, потому что много топ-матчей невозможно перенести на центральный корт. Новый стадион на 8000 мест позволит существенно расширить возможности», — приводит слова Лопеса Punto de Break.