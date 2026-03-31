Фелисьяно Лопес — о тренировках на «Сантьяго Бернабеу»: это сложный проект, но он оправдан

Директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес рассказал подробности тренировок теннисистов на футбольной арене «Сантьяго Бернабеу». Он отметил, что проект реализуется при поддержке ФК «Реал» Мадрид.

«Идея появилась благодаря сотрудничеству с «Реалом». Нам повезло с календарём клуба и поддержкой, которую он нам оказал — благодаря этому корт сможет работать несколько дней. Его установят менее чем за 24 часа. Это сложный проект, но он оправдан, если корт будет активно использоваться. Утром и днём он будет доступен для игроков, а позже — для спонсоров и мероприятий.

Тренировки будут проходить в частном режиме: экскурсии по стадиону временно остановят, чтобы обеспечить игрокам спокойствие и безопасность. Игроки, желающие тренироваться на «Бернабеу», смогут делать это в комфортных условиях. При этом в «Каха Магика» всё будет идти как обычно — зрители смогут одновременно смотреть матчи и наблюдать за тренировками звёзд. Мы постараемся распределить игроков так, чтобы как можно больше из них смогли потренироваться на «Бернабеу». Интерес огромный. Вы не представляете, сколько уже поступило запросов», — приводит слова Лопеса Punto de Break.