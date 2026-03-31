Итоговый чемпионат WTA может пройти в Северной Каролине — источник

Как сообщает The First Serve в социальных сетях, Итоговый чемпионат WTA — 2027 может принять Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Этот американский город является одним из претендентов на проведение крупного турнира.

Ранее стало известно, что Итоговый турнир WTA не будет проводиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после завершения действующего контракта. Контракт на проведение Итогового турнира WTA в Эр-Рияде был подписан в 2024 году. По условиям соглашения турнир должен был пройти в столице Саудовской Аравии с 2024 по 2026 год.

Итоговый турнир в 2025 году выиграла представительница Казахстана вторая ракетка мира Елена Рыбакина.