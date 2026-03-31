Ник Кирьос признался, о чём жалеет больше всего в своей карьере

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу финала Уимблдона-2022, где он проиграл Новаку Джоковичу. Об этом эпизоде в своей карьере австралиец жалеет больше всего.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7 7
|
|3
|4
|6 3
«Я играл в финале Уимблдона пару лет назад против Новака Джоковича. Выиграл первый сет, был совсем рядом — всего в двух сетах от того, чтобы фактически стать бессмертным в этом виде спорта. Я думаю об этом каждый день, это до сих пор меня беспокоит, и меня постоянно об этом спрашивают. Я был так близко…
Сейчас я уже не в той физической форме: у меня было четыре операции, три из них — за последние пару лет. Чувствую, что моё тело уже не такое, как раньше. Уровень игры частично ещё остаётся, но ты не можешь стабильно его поддерживать.
В теннисе, чтобы тебя запомнили, нужно выигрывать турниры «Большого шлема». Можно провести отличный сезон, но если у тебя нет такого титула — тебя забудут. Я был так близко, но не воспользовался шансом. Сейчас я всё ещё играю, но не уверен, будет ли у меня ещё такая возможность», — приводит слова Кирьоса Nine.
- 31 марта 2026
-
12:37
-
11:35
-
10:35
-
10:11
-
10:08
-
09:53
-
03:20
-
00:53
-
00:19
- 30 марта 2026
-
23:36
-
23:10
-
22:56
-
22:11
-
20:17
-
20:05
-
18:44
-
18:24
-
17:27
-
16:51
-
16:24
-
16:02
-
15:48
-
14:56
-
14:42
-
14:32
-
14:24
-
14:17
-
13:48
-
13:36
-
12:31
-
12:20
-
11:42
-
11:32
-
11:26
-
11:08