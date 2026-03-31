Ник Кирьос признался, о чём жалеет больше всего в своей карьере

Ник Кирьос признался, о чём жалеет больше всего в своей карьере
Ник Кирьос
Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу финала Уимблдона-2022, где он проиграл Новаку Джоковичу. Об этом эпизоде в своей карьере австралиец жалеет больше всего.

Уимблдон (м). Финал
10 июля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7 7
6 		3 4 6 3
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Я играл в финале Уимблдона пару лет назад против Новака Джоковича. Выиграл первый сет, был совсем рядом — всего в двух сетах от того, чтобы фактически стать бессмертным в этом виде спорта. Я думаю об этом каждый день, это до сих пор меня беспокоит, и меня постоянно об этом спрашивают. Я был так близко…

Сейчас я уже не в той физической форме: у меня было четыре операции, три из них — за последние пару лет. Чувствую, что моё тело уже не такое, как раньше. Уровень игры частично ещё остаётся, но ты не можешь стабильно его поддерживать.

В теннисе, чтобы тебя запомнили, нужно выигрывать турниры «Большого шлема». Можно провести отличный сезон, но если у тебя нет такого титула — тебя забудут. Я был так близко, но не воспользовался шансом. Сейчас я всё ещё играю, но не уверен, будет ли у меня ещё такая возможность», — приводит слова Кирьоса Nine.

Материалы по теме
Ник Кирьос: сейчас я играю только ради болельщиков, у меня их много
Комментарии
