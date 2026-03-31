Бартоли призвала Радукану взять пример с Соболенко для обретения стабильности

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли высказалась о ситуации с тренерским штабом Эммы Радукану.

«Для Эммы важно найти подходящий вариант. То, что она продолжает менять тренеров, осложняет ситуацию: спортсмену нужна определённая стабильность. Арина Соболенко уже долгое время сотрудничает с одним тренером, и, на мой взгляд, Эмме стоит попробовать пойти по этому пути — найти специалиста, с которым получится выстроить долгосрочные и продуктивные отношения», — приводит слова Бартоли Sky news.

Эмма Радукану, победительница US Open — 2021, в последние сезоны неоднократно меняла тренерский штаб, что, по мнению экспертов, могло влиять на её результаты.