Фрэнсис Тиафо признался, что отказался от алкоголя ради улучшения своих результатов

Американский теннисист 18-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо рассказал, что отказался от употребления алкоголя. Он это сделал ради появления стабильности в его результатах.

«Мне просто нужна была перезагрузка. Я чувствовал, что нахожусь в точке, где могу пойти по одному из двух путей. Я всё дальше уходил от того, где хочу быть, от своей главной цели — выиграть турнир «Большого шлема». Нужно было что-то менять. Получать удовольствие от работы, от того, чтобы каждый день выходить и выкладываться. Нужно было просто свернуть в другую сторону, потому что то, что я делал, было недостаточно.

Я не пил около двух с половиной месяцев, потом поехал в Австралию — и это превратилось примерно в четыре с половиной месяца. Никаких читмилов, ничего такого. Полная концентрация. Я чувствовал себя намного лучше, легче и стабильнее изо дня в день», — приводит слова Тиафо TennisUpToDate.