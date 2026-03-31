Надаль показал, как отдохнул вместе с семьёй на Багамских островах

Бывший теннисист из Испании, 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль провёл отпуск вместе с семьёй на острове Эксума (Багамские острова). В социальных сетях испанец поделился кадрами с отдыха.

«Недавно я провёл очень особенные дни со своей семьёй на Эксуме. Это уникальное место, полное красивой природы. Нам очень повезло наслаждаться такими местами, и это напоминает нам, как важно сохранять их для будущего. Всегда благодарен за такие моменты с моей семьёй!» — написал Надаль в социальных сетях.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Ранее стало известно, что теннисную арену на восемь тысяч зрителей в Мадриде могут назвать в честь Рафаэля Надаля.