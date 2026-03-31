Петра Квитова родила двойню — источник

Петра Квитова родила двойню — источник
Двукратная победительница Уимблдона, чешская теннисистка Петра Квитова родила двойню. Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz со ссылкой на газету Blesk.

Cообщается, что 36-летняя спортсменка родила двух детей в понедельник, 30 марта, в Праге. Это две девочки. Летом 2024 года Квитова впервые стала мамой, родив сына, которого назвали Пётр. О своей второй беременности Квитова впервые объявила в октябре 2025 года, не уточняя, что ждёт двойню.

Квитова завершила карьеру в 2025 году. За годы карьеры, помимо двух побед на Уимблдоне, Квитова также выигрывала Итоговый турнир, становилась финалисткой Australian Open. Бывшая вторая ракетка мира, занимает пятое место в мире среди теннисисток по заработанным призовым.

