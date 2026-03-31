Соболенко опередила Швёнтек по продолжительности пребывания первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обошла польскую спортсменку Игу Швёнтек, став теннисисткой с третьей по продолжительности серией пребывания на позиции первой ракетки мира в текущем столетии.

Топ‑5 теннисисток по количеству недель на первом месте рейтинга в XXI веке:

Серена Уильямс — 186 недель. Эш Барти — 114 недель. Арина Соболенко — 76 недель. Ига Свёнтек — 75 недель. Мартина Хингис — 73 недели.

В общей сложности (не подряд) Соболенко провела на первой строчке мирового рейтинга 84 недели. Арина Соболенко — обладательница «Солнечного дубля» в 2026 году, она выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.