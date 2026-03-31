Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко опередила Швёнтек по продолжительности пребывания первой ракеткой мира

Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обошла польскую спортсменку Игу Швёнтек, став теннисисткой с третьей по продолжительности серией пребывания на позиции первой ракетки мира в текущем столетии.

Топ‑5 теннисисток по количеству недель на первом месте рейтинга в XXI веке:

  1. Серена Уильямс — 186 недель.
  2. Эш Барти — 114 недель.
  3. Арина Соболенко — 76 недель.
  4. Ига Свёнтек — 75 недель.
  5. Мартина Хингис — 73 недели.

В общей сложности (не подряд) Соболенко провела на первой строчке мирового рейтинга 84 недели. Арина Соболенко — обладательница «Солнечного дубля» в 2026 году, она выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android