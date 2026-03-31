Лёнер Тьен о сотрудничестве с Майклом Чангом: я полностью доверяю всему, что он говорит

22‑я ракетка мира Лёнер Тьен поделился впечатлениями от работы с легендарным Майклом Чангом — победителем «Ролан Гаррос» 1989 года. Спортсмен сотрудничает с именитым тренером с июля прошлого года.

«Полностью доверяю всему, что он мне говорит и всему, что хочет, чтобы я делал. Я не ставлю ничего под сомнение, это, очевидно, окупается. Это только укрепляет моё доверие. Мы очень похожи в плане общения, так что отлично понимаю то, что он мне говорит. С тех пор, как мы начали работать, я стал гораздо больше в себя верить. Думаю, отчасти это связано с тем, что добиваюсь успехов и становлюсь лучше. У меня и раньше с этим проблем не было, я всегда твёрдо верил в себя, но эта уверенность значительно укрепилась с тех пор, как мы начали работать вместе.

Это может прозвучать немного неожиданно, но думаю, что он помог мне понять: в жизни есть не только теннис. Конечно, он важен, и я не знаю, было ли это намеренно или просто так получилось, но за время нашей совместной работы я ясно осознал — в жизни есть гораздо большее, чем теннис. Победа или поражение, хорошая неделя или плохая, прохожу ли я далеко или выбываю в первом круге — это всегда очень воодушевляет, энергия всегда остаётся той же», — приводит слова Тьена Tennis.com

