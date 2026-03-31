Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Шевченко — Раду-Давид Туркану, результат матча 31 марта 2026, счёт 2:0, первый круг турнира в Бухаресте

Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Бухаресте
Казахстанский теннисист 76-я ракетка мира Александр Шевченко начал с победы свой путь на турнире АТР-250 в Бухаресте (Румыния). Со счётом 6:2, 6:4 он обыграл хозяина корта Раду-Давид Туркану (659-й номер рейтинга).

Бухарест. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 11:05 МСК
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время Шевченко выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных. Туркану допустил семь двойных ошибок, выполнил два эйса и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

Во втором круге турнира в Бухаресте Александр Шевченко сыграет с соперником из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Календарь турнира в Бухаресте
Сетка турнира в Бухаресте
Материалы по теме
Фото
Надаль показал, как отдохнул вместе с семьёй на Багамских островах
