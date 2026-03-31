Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Бухаресте
Казахстанский теннисист 76-я ракетка мира Александр Шевченко начал с победы свой путь на турнире АТР-250 в Бухаресте (Румыния). Со счётом 6:2, 6:4 он обыграл хозяина корта Раду-Давид Туркану (659-й номер рейтинга).
Бухарест. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 11:05 МСК
Александр Шевченко
Раду-Давид Туркану
Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время Шевченко выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных. Туркану допустил семь двойных ошибок, выполнил два эйса и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
Во втором круге турнира в Бухаресте Александр Шевченко сыграет с соперником из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
