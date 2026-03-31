Легечка опубликовал пост после поражения от Синнера в финале «Мастерса» в Майами
14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Майами от итальянца Янника Синнера, занимающего в мировом рейтинге второе место.
Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:35 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Какая неделя! Хочется ещё. Спасибо, Майами, поздравляю Синнера с тем, что он в очередной раз переписал историю этого вида спорта», — подписал Легечка совместные с Синнером фотографии.
Синнер оформил «Солнечный дубль», победив на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами в один сезон. Этот титул стал для итальянца 26-м в карьере. Также он выиграл турнир в Майами без потери сета.
Материалы по теме
- 31 марта 2026
