Легечка опубликовал пост после поражения от Синнера в финале «Мастерса» в Майами

14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Майами от итальянца Янника Синнера, занимающего в мировом рейтинге второе место.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Какая неделя! Хочется ещё. Спасибо, Майами, поздравляю Синнера с тем, что он в очередной раз переписал историю этого вида спорта», — подписал Легечка совместные с Синнером фотографии.

Синнер оформил «Солнечный дубль», победив на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами в один сезон. Этот титул стал для итальянца 26-м в карьере. Также он выиграл турнир в Майами без потери сета.

Материалы по теме
Соболенко, Синнер, Джокович и ещё 10 легенд: рейтинг чемпионов «Солнечного дубля»
Рейтинг
Соболенко, Синнер, Джокович и ещё 10 легенд: рейтинг чемпионов «Солнечного дубля»
