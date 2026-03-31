Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Швёнтек начала тестовое сотрудничество с новым тренером. Его порекомендовал лично Надаль

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в тестовом формате начала тренироваться под руководством испанца Франсиско Ройги, сообщает Sport.pl.

Швёнтек не объявляет об этом официально, так как ещё присматривается к специалисту.

«Это станет возможностью узнать друг друга получше. Проверить, есть ли между ними «химия», — заявил источник издания, знакомый с ситуацией.

Согласно информации от польских СМИ, Ройгу в качестве тренера Швёнтек посоветовал лично 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль. Франсиско 17 лет проработал в штабе Надаля в качестве помощника тренера.

Также Ройг недолго тренировал таких игроков, как итальянец Маттео Берреттини и британка Эмма Радукану.

