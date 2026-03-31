Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Робин Монтгомери, результат матча 31 марта 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA 250 Богота

Блинкова обыграла Монтгомери и вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе
Комментарии

99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира категории WTA-250 в Боготе одержала победу над соперницей из США Робин Монтгомери, занимающей в рейтинге WTA 368-ю строчку. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Богота. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 20:55 МСК
Робин Монтгомери
368
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Анна Блинкова
99
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

По ходу встречи Монтгомери сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Блинкова также один раз подала навылет, допустила единственную двойную ошибку и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Блинкова сыграет с аргентинкой Хулией Риерой, занимающей в мировом рейтинге 186-е место.

Сетка турнира WTA-250 в Боготе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android