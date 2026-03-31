Блинкова обыграла Монтгомери и вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе

99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира категории WTA-250 в Боготе одержала победу над соперницей из США Робин Монтгомери, занимающей в рейтинге WTA 368-ю строчку. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

По ходу встречи Монтгомери сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Блинкова также один раз подала навылет, допустила единственную двойную ошибку и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Блинкова сыграет с аргентинкой Хулией Риерой, занимающей в мировом рейтинге 186-е место.