Блинкова обыграла Монтгомери и вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе
99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира категории WTA-250 в Боготе одержала победу над соперницей из США Робин Монтгомери, занимающей в рейтинге WTA 368-ю строчку. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Богота. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 20:55 МСК
368
Робин Монтгомери
99
Анна Блинкова
По ходу встречи Монтгомери сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Блинкова также один раз подала навылет, допустила единственную двойную ошибку и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Блинкова сыграет с аргентинкой Хулией Риерой, занимающей в мировом рейтинге 186-е место.
