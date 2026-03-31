Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграет с Саккари

113-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в первом круге турнира категории WTA-500 в Чарльстоне обыграла соперницу из США Кейлу Дей, занимающую в мировом рейтинге 162-е место, и вышла во второй круг. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

По ходу матча Дей сделала один эйс, единожды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести. Бадоса подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В следующем круге Паула Бадоса сыграет с гречанкой Марией Саккари, являющейся 36-й ракеткой мира.