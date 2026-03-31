Калинская в двух сетах обыграла Томову и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Чарльстоне

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла соперницу из Болгарии Викторию Томову, занимающую в рейтинге WTA 169-е место, и вышла во третий круг «пятисотника» в Чарльстоне. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

По ходу матча Томова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Калинская подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге соперницей Калинской станет победительница матча между Паулой Бадосой и Марией Саккари.