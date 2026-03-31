Анна Калинская — Виктория Томова, результат матча 31 марта 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA 500 Чарльстон

Калинская в двух сетах обыграла Томову и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Чарльстоне
22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла соперницу из Болгарии Викторию Томову, занимающую в рейтинге WTA 169-е место, и вышла во третий круг «пятисотника» в Чарльстоне. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Чарльстон. 2-й круг
31 марта 2026, вторник. 22:15 МСК
Виктория Томова
169
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

По ходу матча Томова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Калинская подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге соперницей Калинской станет победительница матча между Паулой Бадосой и Марией Саккари.

Сетка WTA-500 в Чарльстоне
Шнайдер может встретиться с Калинской в полуфинале Чарльстона. Обзор женских сеток недели
