Эйкери/Глисон — Панова/Меликар-Мартинес, результат матча 31 марта 2026, счёт 1:2, WTA 500 Чарльстон

Панова/Меликар-Мартинес обыграли Эйкери/Глисон в первом круге «пятисотника» в Чарльстоне
Дуэт российской теннисистки Александры Пановой и американки Николь Меликар-Мартинес обыграл в первом круге турнира WTA-500 в Чарльстоне Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США). Встреча соперниц продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:1, 1:6, [10:4].

Чарльстон — парный разряд. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 00:40 МСК
Улрикке Эйкери
Норвегия
Куинн Глисон
США
У. Эйкери К. Глисон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0 4
6 		1 1 10
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Александра Панова
Россия
Н. Меликар-Мартинес А. Панова

По ходу матча Эйкери/Глисон не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из семи. Панова/Меликар-Мартинес подали навылет дважды, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее дуэт россиянки и американки сыграет с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Кристиной Младенович и Анной Бондарь/Магдаленой Френх.

Сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне (парный разряд, ж)
