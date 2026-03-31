Панова/Меликар-Мартинес обыграли Эйкери/Глисон в первом круге «пятисотника» в Чарльстоне

Дуэт российской теннисистки Александры Пановой и американки Николь Меликар-Мартинес обыграл в первом круге турнира WTA-500 в Чарльстоне Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США). Встреча соперниц продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:1, 1:6, [10:4].

По ходу матча Эйкери/Глисон не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из семи. Панова/Меликар-Мартинес подали навылет дважды, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее дуэт россиянки и американки сыграет с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Кристиной Младенович и Анной Бондарь/Магдаленой Френх.