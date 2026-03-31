Панова/Меликар-Мартинес обыграли Эйкери/Глисон в первом круге «пятисотника» в Чарльстоне
Поделиться
Дуэт российской теннисистки Александры Пановой и американки Николь Меликар-Мартинес обыграл в первом круге турнира WTA-500 в Чарльстоне Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США). Встреча соперниц продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:1, 1:6, [10:4].
Чарльстон — парный разряд. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 00:40 МСК
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 4
|
|1
|1 10
Николь Меликар-Мартинес
Александра Панова
Н. Меликар-Мартинес А. Панова
По ходу матча Эйкери/Глисон не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из семи. Панова/Меликар-Мартинес подали навылет дважды, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.
Далее дуэт россиянки и американки сыграет с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Кристиной Младенович и Анной Бондарь/Магдаленой Френх.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2026
-
00:08
- 31 марта 2026
-
23:48
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
20:57
-
19:02
-
17:02
-
16:13
-
15:43
-
15:26
-
14:49
-
13:44
-
13:22
-
12:37
-
11:35
-
10:35
-
10:11
-
10:08
-
09:53
-
03:20
-
00:53
-
00:19
- 30 марта 2026
-
23:36
-
23:10
-
22:56
-
22:11
-
20:17
-
20:05
-
18:44
-
18:24
-
17:27
-
16:51
-
16:24
-
16:02