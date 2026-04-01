«Довольна сегодняшним бэкхендом». Калинская — после победы во втором круге Чарльстона
22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свою победу над Викторией Томовой во втором круге «пятисотника» в Чарльстоне.
Чарльстон. 2-й круг
31 марта 2026, вторник. 22:15 МСК
В. Томова
Анна Калинская
А. Калинская
— Наверное, бэкхенд — это то, чем вы довольны сегодня. Если оглянуться назад и поговорить с Пато (Патрисией Торбини, тренером Калинской. — Прим. «Чемпионата»), что больше всего порадовало вас в выступлении?
— Надеюсь, она похвалит меня за бэкхенд, а не только за мои ошибки, чтобы увидеть и позитивные моменты. Очень довольна своим сегодняшним бэкхендом, думаю, это было ключевым. Жду теперь свой форхенд, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.
Далее россиянка сыграет с победительницей матча между Паулой Бадосой и Марией Саккари.
