Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Довольна сегодняшним бэкхендом». Калинская — после победы во втором круге Чарльстона

«Довольна сегодняшним бэкхендом». Калинская — после победы во втором круге Чарльстона
22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свою победу над Викторией Томовой во втором круге «пятисотника» в Чарльстоне.

Чарльстон. 2-й круг
31 марта 2026, вторник. 22:15 МСК
Виктория Томова
169
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— Наверное, бэкхенд — это то, чем вы довольны сегодня. Если оглянуться назад и поговорить с Пато (Патрисией Торбини, тренером Калинской. — Прим. «Чемпионата»), что больше всего порадовало вас в выступлении?
— Надеюсь, она похвалит меня за бэкхенд, а не только за мои ошибки, чтобы увидеть и позитивные моменты. Очень довольна своим сегодняшним бэкхендом, думаю, это было ключевым. Жду теперь свой форхенд, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.

Далее россиянка сыграет с победительницей матча между Паулой Бадосой и Марией Саккари.

Сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне
