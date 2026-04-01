Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Полина Кудерметова — Александра Олейникова, результат матча 31 марта 2026, счёт 2:1, 1-й круг; WTA 500 Чарльстон

Полина Кудерметова вышла во второй круг «пятисотника» в Чарльстоне
156-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Полина Кудерметова, ныне представляющая Узбекистан, вышла во второй круг турнира категории WTA-500, обыграв соперницу из Украины Александру Олейникову, занимающую в мировом рейтинге 71-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2026, вторник. 22:05 МСК
По ходу матча Кудерметова подала навылет четыре раза, столько же раз ошиблась на подаче, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 13. Олейникова сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 20.

Далее Кудерметова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

Сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне
