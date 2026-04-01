Полина Кудерметова вышла во второй круг «пятисотника» в Чарльстоне

156-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Полина Кудерметова, ныне представляющая Узбекистан, вышла во второй круг турнира категории WTA-500, обыграв соперницу из Украины Александру Олейникову, занимающую в мировом рейтинге 71-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:4.

По ходу матча Кудерметова подала навылет четыре раза, столько же раз ошиблась на подаче, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 13. Олейникова сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 20.

Далее Кудерметова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.